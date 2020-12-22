أستاذ جراحة أوعية دموية: هناك سببان لزيادة وفيات كورونا حاليا

قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إن الاستعمال اليومي للوسائل الاحترازية من الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بالمطهرات، من شأنه أن يقي من الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع الديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يتحور بشكل دائم.





وأضاف الديب، أن بعض الناس يحاول إنكار الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتوهمون أنه دور برد عادي حتى يصاب بمضاعفات شديدة خلال بضعة أيام.





وأشار الديب ، إلى أن الغالبية العظمى لن تحصل على اللقاح لصعوبة توفيره لهم أوعدم تمكنهم من الحصول عليهم لان توفيره للجميع يتطلب أوقاتا طويلة.





وفسر الديب سبب زيادة وفيات كورونا، بإصابة أصحاب الأمراض المزمنة بالفيروس أو استهتار الناس بالفيروس، مشيرا إلى أن أي أعراض تظهر لا بد من اعتبارها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.