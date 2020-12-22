ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ جراحة أوعية دموية: هناك سببان لزيادة وفيات كورونا حاليا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:15 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إن الاستعمال اليومي للوسائل الاحترازية من الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بالمطهرات، من شأنه أن يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يتحور بشكل دائم.

وأضاف الديب، أن بعض الناس يحاول إنكار الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتوهمون أنه دور برد عادي حتى يصاب بمضاعفات شديدة خلال بضعة أيام.

وأشار الديب، إلى أن الغالبية العظمى لن تحصل على اللقاح لصعوبة توفيره لهم أوعدم تمكنهم من الحصول عليهم لان توفيره للجميع يتطلب أوقاتا طويلة.

وفسر الديب  سبب زيادة وفيات كورونا، بإصابة أصحاب الأمراض المزمنة بالفيروس أو استهتار الناس بالفيروس، مشيرا إلى أن أي أعراض تظهر لا بد من اعتبارها إصابة بكورونا  حتى يثبت العكس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة

استشاري باطنة: المناعة القوية تسبب خطورة كبيرة في مواجهة كورونا

أحمد موسى: عائلات وأسر مصرية كاملة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

إسلام عنان: دخلنا الموجة الثانية من كورونا خلال نوفمبر.. فيديو

بعد تسجيل 421 إصابة.. صحة البرلمان تكشف أسباب القفزة في أعداد كورونا

وزارة الصحة تحذر من استخدام هذه الكمامات

ترشيحاتنا

"البالالم".. قصة سيارة توفيق الدقن في فيلم سر طاقية الإخفاء | صور

تركيا تمدد نشر قواتها في ليبيا

هل تصح الفدية بديلا عن قضاء ما فاتني من شهر رمضان؟ .. شاهد رد المفتي

بعد شكوك حول المستقبل .. ليفربول يدرس ترضية محمد صلاح.. تفاصيل

استشاري أبحاث إكلينيكية في واشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي خلال إصابته بـ كورونا

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021