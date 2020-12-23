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رياضة

بعد الخسارة من مان سيتي .. تقييم أداء محمد النني مع أرسنال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل مانشستر سيتي لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، باكتساحه نظيره أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور ربع النهائي.

افتتح جابريال خيسوس التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة لـ ارسنال في الدقيقة 32.

وحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 للخشونة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 54 من ضربة حرة مباشرة، فشل حارس ارسنال في التعامل معها.

وأضاف فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يؤكد لابورتي انتصار السيتي بهدف رابع في الدقيقة 74 بضربة رأسية.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد النني على تقييم بلغ 5.8/10، و استحوذ على الكرة بنسبة 2.5%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 89%.

ونجح النني في المراوغات مرة واحدة، ولم يدخل في أي صراعات هوائية، ولم يفقد الاستحواذ على كرته طوال مشاركته.

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