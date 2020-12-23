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المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: الحياة غير الآمنة 4 أنواع ... فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
لمهندس خالد صديق
لمهندس خالد صديق
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ريهام فيكتور
قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن العشوائيات تنقسم لأكثر من نوع منها المخطط وغير المخطط، لافتًا إلى أن المناطق الغير آمنة تضر بحياة الانسان وصحته وماله.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن الأماكن غير الآمنة تنقسم إلى أربعة درجات .

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى أن الدرجة الاولى فيهم الخطرة مثل سقوط صخرة الدويقة أو مجرى سيول و انفراجات جبلية وكل شئ قد يتسبب في الموت المفاجئ  .

وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن السكن الغير ملائم هى الدرجة الثانية من المناطق الغير آمنة مثل مثلث ماسبيرو أو تل العقارب أو سكن بعض الناس فى البيوت المتهدمة من مخلفات البناء والسقف الساج .

وأكد صديق ، أن السكن الغير آمن غير أدمى للبشر ، موضحًا ان الدرجة الثالثة هى الخطر على الصحة مثل العيش فى منطقة صناعية ملوثة بالصرف الصحي والمياة الملوثة .

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن الحيازة غير الآمنة من الدرجة الرابعة ، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شخص يعيش فى فيلا ولكن الأرض المبنى عليها لا يمتلكها ، وفى هذه الحالة نقوم بتقنين وضعها ليستطيع العيش فى أمان واستقرار .
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