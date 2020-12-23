المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: الحياة غير الآمنة 4 أنواع ... فيديو

قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن العشوائيات تنقسم لأكثر من نوع منها المخطط وغير المخطط، لافتًا إلى أن المناطق الغير آمنة تضر بحياة الانسان وصحته وماله.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن الأماكن غير الآمنة تنقسم إلى أربعة درجات .





وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى أن الدرجة الاولى فيهم الخطرة مثل سقوط صخرة الدويقة أو مجرى سيول و انفراجات جبلية وكل شئ قد يتسبب في الموت المفاجئ .





وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن السكن الغير ملائم هى الدرجة الثانية من المناطق الغير آمنة مثل مثلث ماسبيرو أو تل العقارب أو سكن بعض الناس فى البيوت المتهدمة من مخلفات البناء والسقف الساج .





وأكد صديق ، أن السكن الغير آمن غير أدمى للبشر ، موضحًا ان الدرجة الثالثة هى الخطر على الصحة مثل العيش فى منطقة صناعية ملوثة بالصرف الصحي والمياة الملوثة .



