دراسة: مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية تقتل فيروس كورونا

وجد الباحثون في دراسة حديثة ، أن الثنائيات الباعثة للضوء فوق البنفسجي (LED) يمكن أن تقتل بسرعة وفعالية فيروس كورونا البشري HCoV-OC43. إذا وجدت الأبحاث المستقبلية أنها فعالة أيضًا ضد SARS-CoV-2 ، فقد تكون هذه التقنية وسيلة غير مكلفة لتطهير الأسطح وأنظمة التهوية وأنظمة المياه في المستشفيات والأماكن الصناعية.

على الرغم من أن الباحثين وجدوا أن تشعيع LED للأشعة فوق البنفسجية قتل HCoV-OC43 ، فإن البيان الصحفي لجامعة تل أبيب يحذر من أن هذه التكنولوجيا خطرة ولا توصي بها للاستخدام السكني.

من المعروف أن SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي والأسطح الملوثة بإفرازات الأنف والفم والعين.

وفقًا لمقالة مراجعة في مجلة Environmental Research ، كان SARS-CoV-2 موجودًا في عينات الهواء من مناطق مثل غرف المستشفيات والمصاعد. كما يمكن قياسه في الأماكن سيئة التهوية أو المزدحمة.

كان SARS-CoV-2 قابلًا للتطبيق أيضًا لعدة أيام على الأسطح الشائعة ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك.



بسبب الحاجة الملحة لإيجاد طرق تطهير فعالة لـ SARS-CoV-2 ، شرع باحثون من جامعة تل أبيب في إسرائيل - بالتعاون مع جامعة حيفا وكلية أورانيم الأكاديمية ومركز حاييم شيبا الطبي في تل هشومير - في التحقيق ما إذا كان التشعيع باستخدام UV LED سيعطل فيروسات كورونا البشرية أم لا.

لقد نشروا نتائجهم مؤخرًا في مجلة الكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية ب: علم الأحياء، باستخدام فيروس كورونا البشري OC43 (HCoV-OC43) كبديل لـ SARS-CoV-2 ، اختبر فريق البحث لمبات LED مختلفة للأشعة فوق البنفسجية تنبعث منها أطوال موجية متفاوتة - تقاس بالنانومتر (نانومتر) - لمعرفة أيها سيعطل بشكل فعال فيروس HCoV-OC43 .

بعد تعريض المعلقات الفيروسية الموضوعة في أنابيب مظلمة لضوء LED للأشعة فوق البنفسجية ، وجد الفريق أن الأطوال الموجية البالغة 285 نانومتر كانت فعالة للغاية في تعطيل الفيروس وتقريبًا بنفس فعالية الأطوال الموجية البالغة 265 نانومتر ، مما أدى إلى تعطيل 99.9٪ من فيروس كورونا في أقل من 30 ثانية.

علاوة على ذلك ، أظهرت فيروسات أخرى حساسية مماثلة لهذه الأطوال الموجية ، مما يشير إلى أن هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة ضد العديد من أنواع الفيروسات التاجية البشرية ، بما في ذلك SARS-CoV-2.

يقول الباحثون إن هذه النتائج مهمة لأن ضوء 285 نانومتر UV LED لا يطهر الفيروسات التاجية فحسب ، بل إنه أيضًا أقل تكلفة ومتوفرًا بسهولة أكبر من مجموعة 265 نانومتر.

"اكتشفنا أنه من السهل جدًا القضاء على فيروس كورونا باستخدام مصابيح LED التي تشع ضوء الأشعة فوق البنفسجية."

نظرًا لأن الباحثين استخدموا HCoV-OC43 بدلًا من SARS-CoV-2 ، فإنهم يقولون إن عملهم المستقبلي سيهدف إلى تأكيد هذه النتائج عن طريق اختبار تأثير مصابيح LED ومجموعاتها على الفيروس الذي يسبب COVID-19.





كما قال الدكتور يورام غيرشمان ، مؤلف مشارك في الدراسة ، لموقع Medical News Today ، "يتطلب SARS-CoV-2 مختبر مستوى السلامة الحيوية 3 (BSL3) للتكاثر (وإن لم يكن للتحليل) لأن المرض الذي يسببه يكون أشد خطورة.

يحتاج [فيروس HCoV-OC43] فقط إلى مستوى أمان حيوي، في ذلك الوقت ، كان [مختبر] BSL3 في مركز علم الفيروسات بمستشفى شيبا قيد التجديد ، ولم نرغب في التأخير ".

يوضح الدكتور غيرشمان أنه من الشائع استخدام العاثيات ، وهي فيروسات تصيب البكتيريا ولكن ليس البشر ، كبديل ، حيث يمكن للباحثين العمل معهم في مختبر مستوى السلامة الحيوية 1.

بالإضافة إلى ذلك ، ينتمي الفيروس البديل الذي استخدمه الفريق في الدراسة إلى نفس جنس فيروس كورونا بيتا مثل SARS-CoV-2 ويشبهه إلى حد كبير في الحجم والهيكل.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.