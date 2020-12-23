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رياضة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
شوبير
شوبير
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القسم الرياضي
انتقد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق أداء فريق بيراميدز أمس أمام الاتحاد الليبي التي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، وذلك خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم.

حيث قال "لم أستمتع بأداء بيراميدز أمام الاتحاد الليبى، تشعر أن بيراميدز ليس هو الفريق التقيل الذى كان موجودًا بالمواسم الماضية".

وتابع شوبير: "عجبنى أداء شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز ومعرفش أحمد فتحى كان احتياطى ليه، ممكن عشان راجع من كورونا طب ما هو لعب فى الدورى بعدها، ومش فاهم رمضان صبحى مشدود أوى زيادة عن اللازم ليه".

وأتم شوبير: "عجبنى تصريحات المدرب الأرجنتينى بعد المباراة لما اعترف إن فريقه لم يلعب بشكل جيد، وبإذن الله يتأهل بيراميدز للدور التالى من بطولة الكونفدرالية".
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