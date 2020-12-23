استولوا على المال العام.. محاكمة 3 مسئولين بالقابضة للصناعات ووزارة التموين

قررت النيابة الإدارية إحالة ٣ مسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية للمحاكمة لارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري داخل جدران الشركة ووزارة التموين تضمن الاستيلاء على المال العام، وصرف مكافأت مالية دون وجه حق لبعض مستشاري وزير التموين.









وجاء فى تقرير النيابة أن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية لعدد من العاملين بالشركة، ولغير العاملين بها غير معلومي الهوية إنتهاء باستصدار شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتي صادرة باسمه وقام بصرفها بنفسه رغم عدم اختصاصه بذلك والتي بلغت إجماليها 794 ألف جنيه تحت مسمى تجهيز وتنفيذ وإصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتسويق على الرغم من أنه بذات الوقت كانت ذات الأعمال قد أسندت لشركة أركان للإعلان والتي تقاضت مبالغ مالية عن ذلك مما أدى الى إذدواجية الصرف والإضرار عمدًا بالمال العام.





وتبين من أوراق القضية أن المخالف استولى على مبالغ مالية قدرت باجمالى مبلغ 625 ألف جنيه من أموال الشركة بصرفها فى صورة مكافأة لغير العاملين بالشركة غير معلوم هويتهم بموجب شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتى أصدرها باسمه وقام بصرفها بشخصه.





كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقت قيامه بمراجعة مستندات صرف مبالغ مالية لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت وقبل إجراءات الصرف بمذكرة شارحة تفيد عدم إصدار أوامر إسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.





وكشف تقرير الاتهام أن رئيس القطاعات المالية بالشركة "وكيل وزارة" جلب عروض أسعار من ثلاث شركات فى مجال الإعلان بشأن تنفيذ وطباعة وإصدار وتوزيع مجلة إيجيبت ماركت، وقام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب مذكرته رغم عدم اختصاصه ودون إتباع إجراءات الطرح المتبعة والمعمول بها والمنصوص عليها بلوائح الشركة.





كما لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل قيامه باعتماد أذون صرف الشيكات لصالح شركة أركان للاعلان عن عملية تنفيذ وطباعة وإصدار مجلة إيجيبت ماركت بما يفيد عدم إصدار أوامر أسناد للشركة المذكورة أو إبرام عقود معها تبين التزاماتها.





وأكدت التحقيقات أن المخالف اعتمد أذون صرف مبالغ مالية فى صورة مكافأة شهرية لعدد من العاملين بالشركة محل عمله وأخرين من غير العاملين بها، غير معلومى الهوية وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية قدرها 794 ألف جنيه من أموال جهة عمله تحت مسمى أعمال تجهيز وتنفيذ إصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسويق منتجاتها وحال علمه بإسناد ذات الأعمال إلى شركة أركان للإعلان والتى صرفت لها مبالغ مالية خلال ذات المدة إلى ازدواجية الصرف وأضر بالمال العام وسهل الاستيلاء عليه.





كما تبين أن المخالف اعتمد مذكرة أشرف حامد علي، أمين خزينة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى 2/4/2018، ومن ضمهم كلا من ممدوح رمضان ومحمد صلاح المستشارين الإعلامى والسياسي لوزير التموين لحصولهما على بدل حضور هذه الجلسات بإجمالى مبلغ 1700 جنيه لكل منهما حال عدم أحقيتها فى صرف ذلك المبلغ.



