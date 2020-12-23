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برلمان

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:16 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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فريدة محمد
أشادت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان ووجهت عقب استلام الكارنيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة " الرئيس طبق مقولة أن المرأة نصف المجتمع عملا وفعلا و رد اعتبار المرأة بعد حقبة كنا نسمع فيها أن المرأة عورة.

وأكدت الشوباشي أن هذا يعكس ثقة الرئيس بالمرأة و الله توج مشواري بشرف العضوية بمجلس النواب موضحة أن الانتخابات البرلمانية اتسمت بالشفافية و النزاهة بشهادة المراقبين مضيفة " ولا يوجد مخالفات انتخابية كما اننا نتمتع بحرية الرأي و التعبير".

وأشارت إلى النواب يجب أن يردوا الجميل لمن وثقوا بهم ولمن انتخبوهم مضيفة " الانتماء للبرلمان شرف كبير ولم استطع أن أحبس دموعي بعد استلام كارنيه العضوية و هذا تكريم لمشواري.
فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة
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