فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

أشادت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان ووجهت عقب استلام الكارنيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة " الرئيس طبق مقولة أن المرأة نصف المجتمع عملا وفعلا و رد اعتبار المرأة بعد حقبة كنا نسمع فيها أن المرأة عورة.





وأكدت الشوباشي أن هذا يعكس ثقة الرئيس بالمرأة و الله توج مشواري بشرف العضوية بمجلس النواب موضحة أن الانتخابات البرلمانية اتسمت بالشفافية و النزاهة بشهادة المراقبين مضيفة " ولا يوجد مخالفات انتخابية كما اننا نتمتع بحرية الرأي و التعبير".



