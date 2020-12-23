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محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "إدكو - الدلنجات - أبوالمطامير"، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 1795 م٢ عبارة عن الآتي:


- إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء علي أراضٍ زراعية بمساحة 1575 م٢ بقرية الحلواني بنطاق قرية المعدية بإدكو عبارة عن بناء أربع حجرات داخل ٤ أسوار من الحجارة البيضاء.


- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 مترا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


- تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 100 م عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بنطاق قرية الشجاعة بأبو المطامير.


يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - حوش عيسي - الدلنجات"، نفذت أمس، الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 636  م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة 2 حالة تعدٍ بالمهد بمساحة 320 م على خط الخيري التابع لمجلس قرية دسونس وبقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.


- إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 216 مترا بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.


- إزالة حالة تعدٍ بمساحة 100 متر بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - النوبارية - إدكو - المحمودية - الدلنجات - إيتاي البارود - كوم حمادة"، الاثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدٍ على 3289 م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة 5 حالات تعدٍ بالمهد بمساحة  1404 م٢ بقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.


- إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 465 مترا بقرى الخريجين بعزب حوش عيسى عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض.


- إزالة 2 حالة تعدٍ علي أملاك الدولة بمساحة 450 مترا عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بإدكو.


- إزالة حالة تعدٍ بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة 400 م٢ بعزبة 16 التابعة لجمعية الخليج بقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن قواعد خرسانية مدفونة في باطن الأرض.


- إزالة 2 حالة تعدٍ بمساحة 280 م بقرى الوفائية وطيبة بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


- إزالة سور مخالف بمساحة 150 مترا بقرية العلايا التابعة لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود.


- إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 140 م بزمام جمعية الطود الزراعية بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الدلنجات - دمنهور - بدر - رشيد"، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرتالحملة عن إزالة  12 حالة تعدٍ على مساحة 2460  م٢ عبارة عن الآتي:-


- إزالة  7 حالات تعدٍ بمساحة  1490 مترا بقرى الوفائية وطيبة والمسين بالدلنجات عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


-  إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 710 م٢ عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرى دسونس ونديبة وأفلاقة بدمنهور.


- إزالة 2 حالة تعدٍ بالمهد بمساحة 230 م٢ عبارة عن مبانٍ مخالفة خارج الحيز وبدون ترخيص بمنطقة المحاصيل بقرية أم صابر وتجمع فاطمة الزهراء التابع لوحدة أحمد عرابي ببدر.


- إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 30 م بجمعية الملقه برشيد عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض.


كما شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - الدلنجات - أبو المطامير"، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.


وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 2009 م٢ عبارة عن:


- إزالة 5 حالات تعدٍ بالمهد بمساحة  970 م٢ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية السيد محمود وعزبة أبو طاهر وعزبة يحيى بالبرنوجى التابع لمجلس قرية نديبة بدمنهور.


-إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 675 مترا بقرية الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.


- إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 364 م٢ بزمام بأبو المطامير عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية لدور أول علوي.



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إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
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