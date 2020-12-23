رئيس الأعلى للإعلام : الفن عانى من التجريف واستنزاف القوى الناعمة لمصر في السنوات الماضية.. صور

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انه في السنوات الأخيرة حدث نوع من التجريف واستنزاف القوة الناعمة المصرية، ولم يحدث اي تجديد خلال تلك الفترة .





وأضاف كرم جبر ، خلال ورشة العمل التي ينظمها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، حول الدراما المصرية بحضور كتاب وفنانين ومنتجين تحت عنوان "الدراما المجتمع التأثير"، ان الحضور يشكلون ضمير ووجدان الشعب المصري ، فمصر بها عدد من المثقفين والادباء والمخرجين يساووا دولة اخرى، مؤكدا أن الفن قوة ناعمة نفتخر بها في كل المواقف ، حيث تجسد لنا حياة الأبطال والزعماء ، وتربي أبنائنا على التضحية من اجل الوطن، ومن هذه الاعمال مسلسل رأفت الهجان، وغيرها من الاعمال الدرامية والسينمائية .





وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلقة نقاشية عن الدراما المصرية بحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد .



