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حوادث

ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بالمنيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بالمنيا.

تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وإصابته بعيار نارى ووفاته حال تواجده أمام مسكنه.

 تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه ينتمى لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع أفراد عائلة أخرى وأن الواقعة بسبب الخلافات الثأرية.. تم تحديد مرتكبيها وتبين أنهم (شخصان - مقيمان بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة أخذًا بالثأر ، وقرر بقيامه والمتهم الهارب بالتوجه إلى محل إقامة المجنى عليه مستقلان دراجة نارية "قيادة المتهم الهارب" ، ولدى مشاهدته المجنى عليه أمام محل إقامته أطلق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وفرا هاربان.

 تم بإرشاد المتهم ضبط (مسدس - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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