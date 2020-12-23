لتعويض النقص.. فايزر: 100 مليون جرعة لقاح إضافية لأمريكا في 2021

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستزود أمريكا بـ 100 مليون جرعة لقاح إضافية قبل منتصف العام المقبل.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء أمس الثلاثاء، بان إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تقترب من إبرام صفقة مع شركة فايزر توفر بمقتضاها عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فيروس كورونا للأمريكيين في عام 2021.





وقالت الصحيفة الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن الاتفاق، الذي قد يتم الإعلان عنه في وقت مبكر من يوم الأربعاء، من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة جزئيًا على الأقل في تعويض النقص الوشيك في اللقاح الذي قد يترك ما يصل إلى 110 ملايين أمريكي بالغ يتم اكتشافهم في النصف الأول من عام 2021".





وتابعت: "طلبت الحكومة الأمريكية 100 مليون جرعة إضافية من شركة فايزر من أبريل إلى يونيو. وأشارت الشركة إلى أنها قد تكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 70 مليونا، وربما أكثر، إذا تمكنت من الحصول على المزيد من الإمدادات والمواد الخام".





وأضافت: "لمساعدة شركة فايزر، تدعو صفقة الحكومة إلى تطبيق قانون الإنتاج الدفاعي لمنح الشركة وصولا أفضل إلى ما يقرب من تسعة منتجات متخصصة تحتاجها لصنع اللقاح".





وقال أحد الأشخاص المطلعين على القائمة إنها تضمنت الدهون ، وهي الجزيئات الزيتية التي يتم فيها تغليف المادة الوراثية المستخدمة في لقاحي فايزر وموديرنا.





وجدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على لقاحات شركتي الأدوية فايزر وموديرنا ضد كوفيد-19 ، للاستخدام الطارئ من قبل ، بموجب تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ.