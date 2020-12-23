حكم لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت

حكم لبس الأسود على الميت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "شلبي"، قائلًا: حداد الزوجة على زوجها 4 اشهر و10 ايام، وحداد المرأة على غير زوجها 3 ايام فقط، وارتداء الأسود على الميت ليس ولكن إعتاد الناس لبسه، إذا كان لبسه بقصد الحداد فلا يجوز.

وأشار الى أن الشرع نهي ان تحد المراة على زوجها اكثر من 4 اشهر و10 ايام و اكثر من 3 ايام لغير زوجها، لكن لو كانت تلبسه من غير قصد وليس فى قصدها الحداد فهو جائز .

هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي لامرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فلها أن تحد عليه 130 يوما "4 أشهر وعشرًا" لما له من حق على زوجته.

وأضاف عثمان في خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية خلال رده على سؤال "

هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام

؟" أن لبس الثوب الأسود ليس شرطًا في الحداد، كما أن اللبس الأبيض ليس شرطًا في الحج للمرأة، فالأصل ألا يكون ثوب فرح.

وتابع: ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة المحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.





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حكم ارتداء الأسود حدادا على الموتى

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها على غير زوجها 3 أيام فقط.











وأوضح، أن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا. وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال « حكم ارتداء المرأة الملابس السوداء حدادًا على ابنتها؟»، الأفضل أن تخلع الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا لأنه لا حداد فوق ثلاث إلا على الزوج، فمن الأفضل أن تخلع هذه الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا على غير زوجها وتعيش حياتها الطبيعية.وأوضح، أن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا.



