برلمانية: أدرس تقديم مشروع قانون بمعاقبة الزوج المعتدي علي زوجته للحد من ظاهرة العنف ضدها

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية: إنها تدرس التقدم بمشروع قانون بشأن تعدي الأزواج علي الزوجات للحد من انتشار ظاهرة تعرض المرأة للعنف .





وأكدت سلامة في تصريحات صحفية علي هامش استخراجها كارنيه عضوية البرلمان ،أن العنف ضد المرأة من الظواهر السلبية التي تحتاج تضافر جميع الجهات المعنية ،للقضاء عليها مؤكدة ان مشروع القانون الذي تستهدف تقديم ضد ضرب الزوجات سينص علي عقوبات رادعة لمحاسبة الأزواج المتجاوزين في حق الزوجة .





وأشارت الي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ، والحفاظ علي حقوق المرأة علي رأس اجندتها التشريعية خاصة أنها تتعرض لظلم كبير لافتة الي ان محاكم الاسرة مليئة بمئات القضايا التي تشهد علي تعرض المرأة لظلم كبير .





وتابعت :" اعرف حالة لزوجة مطلقة قام طليقها بخطف نجلها منذ عام ونصف ولم تستطيع حتي الآن استعادته منه رغم انه في حضانتها ".





ووجهت سلامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي دعمه الدائم والمستمر للمرأة المصرية ، والذي يؤكد في جميع المواقف انحيازه الكبير لها وهو ما يؤكد أن مصر دولة متحضرة تضع المرأة في مكانة كبيرة .



