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أخبار العالم

جو بايدن يلقي خطابا إلى الشعب الأمريكي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:05 م
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن إلقائه كلمة إلى الشعب الأمريكي بعد قليل، وذلك بشأن تعيين ميجيل كاردونا في منصب وزير التعليم بإدارته المقبلة. 

ومن ناحية أخرى، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم من ولايته المقرر أن تبدأ رسميا في 20 يناير المقبل.

وقال "بايدن" في تغريدة على تويتر "خلال الـ100 يوم الأولى من إدارتي.. سأطلب من جميع الأمريكيين ارتداء الكمامات.. سنقوم بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وسنعمل على إعادة فتح معظم المدارس".

واختتم بايدن تغريدته :"سنحتوي الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعية".

وفي وقت سابق أكد بايدن أنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على  18 مليونًا و473 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن نحو 320 ألف حالة وفاة.
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