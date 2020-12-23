محافظ قنا يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية نجع سعيد في دشنا .. شاهد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، لمتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافقه خلال الجولة، الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الإجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا، الجناح الجديد الذى يجرى إنشاؤه بمدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية بهدف خفض كثافة التلاميذ بالفصول ومن ثم زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسى، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحى الخاصة بالقرية بتكلفة ٤٥ مليون جنيه.

ووجه محافظ قنا، بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات التى يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لها.

وأكد محافظ قنا، أن المبادرة تُنفذ عدة مشروعات متنوعة بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم ٣٢ قرية دخلت ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " ١٢ قرية مرحلة أولى، و ٢٠ قرية مرحلة ثانية بها ٨٧ مشروع ما بين مُنفذ وجارى تنفيذه" ٢٢ مشروع بقطاع التربية والتعليم – ١٠ مشروعات بقطاع الصحة – ٣٥ مشروع بقطاع مياه الشرب - ١١ مشروع بقطاع الصرف الصحي- ٤ مشروعات بقطاع الري- ٣ مشروعات بقطاع الخدمات البيطرية- ٢ بقطاع الشباب والرياضة".

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