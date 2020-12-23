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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد الصاوي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت مي كٌريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت  زوجة «الصاوي»، قائلة: "أنا كورونا وبالشاميل كمان حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله #covid #120 دعواتكم".


ونرصد أبرز المعلومات عنها.

1- هى نجلة الشاعر مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في فترة سابقة.


2- فارق العمر بينها وبين الفنان خالد الصاوي 19 عامًا ونصف العام.


3- كشف الفنان خالد الصاوي عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب، لتعلق زوجته قائلة: أه ممكن أعض حد لما يصحينى..وأنا نومي خفيف ومبعرفش أنام تاني لما اصحى".


4- هى الخطبة الرابعة للفنان خالد الصاوي حيث كان قد أوضح في أحد البرامج التلفزيونية أنه  خطت أول مرة و في سن 21 عاما وتاني مرة في الـ 23أو24 سنة ، والثالثة وهو 40 سنة والرابعة كانت خطوبة من زوجته  مي".


5- وأول لقاء لها،  مع الفنان خالد الصاوي كان خلال أحد المؤتمرات.


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