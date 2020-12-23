بعد إصابتها بـ كورونا.. معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد الصاوي

أعلنت مي كٌريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتبت زوجة «الصاوي»، قائلة: "أنا كورونا وبالشاميل كمان حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله #covid #120 دعواتكم".

ونرصد أبرز المعلومات عنها.

1- هى نجلة الشاعر مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في فترة سابقة.

2- فارق العمر بينها وبين الفنان خالد الصاوي 19 عامًا ونصف العام.

3- كشف الفنان خالد الصاوي عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب، لتعلق زوجته قائلة: أه ممكن أعض حد لما يصحينى..وأنا نومي خفيف ومبعرفش أنام تاني لما اصحى".

4- هى الخطبة الرابعة للفنان خالد الصاوي حيث كان قد أوضح في أحد البرامج التلفزيونية أنه خطت أول مرة و في سن 21 عاما وتاني مرة في الـ 23أو24 سنة ، والثالثة وهو 40 سنة والرابعة كانت خطوبة من زوجته مي".

5- وأول لقاء لها، مع الفنان خالد الصاوي كان خلال أحد المؤتمرات.



