سيناريو أسود.. الحكومة: 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية منع الوصول إلى السيناريو الأسود الذي شهدناه في الموجة الاولى .





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في هذه المرحلة، وتعتبر نسبة كبيرة".





وتابع نادر سعد:" إذا استمر الوضع على هذا المنوال سوف نواجه موقفا صعبا والحكومة ووزارة الصحة تقوم بما فى وسعها، وعلى المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية نفسه لمواجهة السيناريو الأسود الذي واجهناه في ذروة الموجة الأولي ".





استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.









ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



