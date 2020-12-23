ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيناريو أسود.. الحكومة: 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:33 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية  منع الوصول إلى السيناريو الأسود الذي شهدناه في الموجة الاولى .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 42% نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في هذه المرحلة، وتعتبر نسبة كبيرة".

وتابع نادر سعد:"  إذا استمر الوضع على هذا المنوال سوف نواجه موقفا صعبا والحكومة ووزارة الصحة تقوم بما فى وسعها، وعلى المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية نفسه لمواجهة السيناريو الأسود الذي واجهناه في ذروة الموجة الأولي ".

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.


ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفيروس يتوغل.. تضاعف إصابات كورونا في مصر 4 مرات

فوق الـ 400 حالة| إصابات فيروس كورونا اليوم في مصر .. فيديو

الحكومة: توفير 20 مليون جرعة ضد كورونا وستوزع بالمجان

بعد تخطي حالات كورونا الـ 400.. الحكومة: اجتماع عاجل للجنة الأزمات

نادر سعد: مصر من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. فيديو

قفزة فى إصابات كورونا.. نواب: تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية السبب.. ويجب عدم الاستهتار بتعليمات الحكومة

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ الشحات عبدالرحمن ودار الإفتاء تنعيه

قدر الله لا يأتي إلا بخير.. رمضان عبد المعز: لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من كورونا

تجرد من ملابسه.. مسافر يسير عاريًا في المطار

اجتماع لجنة الأزمة الأسبوع المقبل لمناقشة أمور مهمة بشأن كورونا.. فيديو

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

حسام حسن يهدد المقصرين بالاتحاد السكندري ويطالب بالفوز في كل المباريات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام