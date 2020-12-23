مدحت قريطم يعلن موعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني

قال اللواء مدحت قريطم ، مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة أن وزارة الداخلية أطلقت مشروع خدمة الملصق الإلكتروني للسيارات ، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تساعد المواطنين على إعادة سيارتهم عند تعرضها للسرقة ، وتحديد مكانها بدقة .
وأضاف " مدحت قريطم " في مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى ، أن وزارة
الداخلية تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وسرعة الوصول للمخالفات
المرورية ، والتوسع في توزيع كاميرات المراقبة على الطُرق ، مضيفًا أن الملصق
يساعد المواطنين للابتعاد عن زحام الطرق .
وشدد مساعد وزير الداخلية السابق ، على ضرورة توجه المواطنين لتركيب الملصق
الإلكتروني للسيارات ، مشيرًا إلى أن آخر موعد هو يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.
وأكد " قريطم " ، أن وزير الداخلية قام بتوجيه جميع وحدات المرور
، بتواجد عدد كبير من الفنيين ، من أجل تقليل الزحام في الطرق ، معقبًا : "
جميع وحدات المرور تعمل على قدم وساق " ، مشيرًا إلى جهودهم المبذولة في هذه
المشروع .
ونوه ، إلى أنه إذا لم يتوجه المواطن لتركيب الملصق الإلكتروني قبل الموعد
المحدد ، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وسحب التراخيص من المواطن إداريًا ، وتعليق كافة
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية له .
وأشار ، إلى أنه تيسيرًا على المواطنين ، فقد سمحت وزارة الداخلية لمالكي المركبات السارية بطلب إصدار
ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور
"بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية.