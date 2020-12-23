مدحت قريطم يعلن موعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني

قال اللواء مدحت قريطم ، مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة أن وزارة الداخلية أطلقت مشروع خدمة الملصق الإلكتروني للسيارات ، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تساعد المواطنين على إعادة سيارتهم عند تعرضها للسرقة ، وتحديد مكانها بدقة .

وأضاف " مدحت قريطم " في مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى ، أن وزارة الداخلية تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وسرعة الوصول للمخالفات المرورية ، والتوسع في توزيع كاميرات المراقبة على الطُرق ، مضيفًا أن الملصق يساعد المواطنين للابتعاد عن زحام الطرق .

وشدد مساعد وزير الداخلية السابق ، على ضرورة توجه المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات ، مشيرًا إلى أن آخر موعد هو يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.

وأكد " قريطم " ، أن وزير الداخلية قام بتوجيه جميع وحدات المرور ، بتواجد عدد كبير من الفنيين ، من أجل تقليل الزحام في الطرق ، معقبًا : " جميع وحدات المرور تعمل على قدم وساق " ، مشيرًا إلى جهودهم المبذولة في هذه المشروع .

ونوه ، إلى أنه إذا لم يتوجه المواطن لتركيب الملصق الإلكتروني قبل الموعد المحدد ، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وسحب التراخيص من المواطن إداريًا ، وتعليق كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية له .

وأشار ، إلى أنه تيسيرًا على المواطنين ، فقد سمحت وزارة الداخلية لمالكي المركبات السارية بطلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور "بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية.



