ربنا صلى على خير الورى .. شاهد ميدلي بصوت القارىء والمنشد عبد الرزاق الشهاوي

قدم عبد الرازق الشهاوي ،القارىء بنقابة القرّاء والمنشد الديني، عددًا من الإنشادات الدينية خلال ندوة في موقع «صدى البلد»، بعد حصوله على مراكز عالمية ومحلية في حفظ و تلاوة القرآن الكريم.





ختم عبدالرازق القرآن الكريم وهو طفل في الثامنة من عمره بعد أن ألحقه والده بكتاب قريته وهو في سن الرابعة بصوته الذي يحلق في مدارات كونية ببراح وقوة اتزان يسيطر فيها على المقامات الصوتية مما يجعلك تشعر أنه من كبار قرّاء القرآن الكريم.





ويدرس عبد الرازق الشهاوي الآن في الفرقة الأولى بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، لكنه يعمل في ذات الوقت في تحفيظ القرآن الكريم، ومدربًا للمقامات الصوتية، بجانب أنه يؤم العديد من أهالي قريته في الصلاة منذ صغره، ويؤذن من حين لآخر لإقامتها، وأخيرًا وليس آخرًا منشدًا دينيًا يحصد مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

















ومن أبرز الإنشادات التي قدمها عبد الرازق الشهاوي : « ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا صلى على خير الورى، ربنا يا ربنا يا ربنا، ربنا صلى على خير الورى، هل دعاك الشوق يومًا للسرى، نحو بيت الله في أم القرى، ورأيت البيت من جلال الله ربي نورا، ربنا يا ربنا، ربنا صلى على خير الورى..».





كما أنشد أيضًا: « يمم نحو المدينة ترى الأنوار، وأقصد حمى نبينا طه المختار، سيدي ويا أبا القاسم إني هائم عسى تقبلني خادم أنا والحوضار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، وأقصد حمى نبينا طه المختار، نور العين جد الحسنيين، قلبي ولهان بهداك يا طه الزين، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه، خير الخلق وأحلاها، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم».













