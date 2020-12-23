3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

تعاني كثير من النساء من مشكلة تشقق الكعبين خلال فصل الشتاء وهو ما يفسد مظهر القدمين ويسبب بعض اللألم بهما .





وللتخلص من هذا العناء .. يقدم موقع " برايت سايد " 3 طرق طبيعية لعلاج تشقق الكعبين وخشونتهما....





ليسترين وخل

طريقة الاستخدام

حضّر مزيجًا من كوب من الليسترين وكوب من الخل الأبيض وكوبين من الماء.

نقع قدميك في الخليط لمدة 15 دقيقة.

انزع قدميك وافركهما باستخدام حجر الخفاف لإزالة الجلد الميت.

اشطفه بالماء النظيف.

جففيها ورطبيها.





كم مرة: تكرر كل يوم حتى تلتئم كعبيك.





ماذا يعمل: يحتوي الليسترين على الثيمول والكحول ، مما يساعد على محاربة فطريات أظافر القدم ، وعلاج تشقق القدمين ، وتهدئة الجلد ، وعلاج الثآليل الأخمصية وتعمل الأحماض الخفيفة الموجودة في الخل على تنعيم البشرة الجافة والميتة ، مما يجعلها سهلة التقشير.





دقيق أرز ، عسل وخل

طريقة الاستخدام

اصنعي مقشرًا عن طريق خلط 3 ملاعق صغيرة من دقيق الأرز وملعقة صغيرة من العسل و2-3 قطرات من خل التفاح ويقلب جيدًا لتشكيل عجينة سميكة.

انقعي قدميك في ماء فاتر لمدة 10 دقائق ، ثم افركيها برفق باستخدام المعجون لإزالة الجلد الميت.





كم مرة: كرر العملية 2-3 مرات في الأسبوع.





ماذا يعمل: يعمل دقيق الأرز على تقشير البشرة وتنقيتها وإعادة تمعدنها. العسل مطهر طبيعي يساعد على التئام القدم المتشققة. الخل حمض خفيف يعمل على تنعيم البشرة الجافة والميتة ، مما يجعله سهل التقشير.





موز

طريقة الاستخدام:

اهرسي حبتين من الموز الناضجين للحصول على عجينة ناعمة. تأكد من نضج الموز حيث يحتوي الموز غير الناضج على أحماض قاسية للبشرة.

افرك العجينة برفق على قدميك ، بما في ذلك فراش الظفر وجوانب إصبع القدم واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد 20 دقيقة ، اشطف قدميك بالماء النظيف.





كم مرة: كرر هذا كل ليلة قبل الذهاب للنوم لمدة أسبوعين أو حتى تشعر بالرضا عن النتائج.