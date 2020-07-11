غسول الفم.. الحل السحري لعلاج تشقق الكعبين

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تشقق الكعبين، وتظل بعض السيدات تشعر بالحرج الشديد لذلك يمكنك التخلص من مشكلة تشقق الكعبين، باستعمال غسول الفم.

كشفت خبيرة التجميل منى صابر، عن طريقة استعمال غسول الفم للتخلص من تشقق الكعبين.

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علاج تشقق الكعبين باستخدام غسول الفم :

اخلطي ربع كوب من غسول الفم.

يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ.

اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه.

قومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت مثل زيت الزيتون زيت السمسم زيت الارجان.