AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غسول الفم.. الحل السحري لعلاج تشقق الكعبين

السبت 11/يوليه/2020 - 08:13 ص
غسول الفم الحل السحري
غسول الفم الحل السحري لعلاج تشقق القدمين
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تشقق الكعبين، وتظل بعض السيدات تشعر بالحرج الشديد لذلك يمكنك التخلص من مشكلة تشقق الكعبين، باستعمال غسول الفم.

كشفت خبيرة التجميل منى صابر، عن طريقة استعمال غسول الفم للتخلص من تشقق الكعبين.

اقرأ أيضا:

علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثوان

علاج تشقق الكعبين باستخدام غسول الفم :

اخلطي ربع كوب من غسول الفم.

يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ.

اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه.

قومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت مثل زيت الزيتون زيت السمسم زيت الارجان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرع طريقة لـ تبييض الأظافر الصفراء

في البيت.. علاج منزلي لألم الأسنان

بـ 3 مكونات من مطبخك.. اقضي على تشققات الكعبين

يطيل الشعر ويخلصك من تلفه.. نوع مهمل من الزيوت

نتائجها مضمونة.. أسرع وصفة لعلاج تشقق القدمين

ترشيحاتنا

مفيش حاجه أسمها نقاط فى كرة القدم.. فاروق جعفر: الكاف فصل لقب نادي القرن على الأهلي.. فيديو

أفلام عالمية تم تصويرها بالأردن.. تسهيلات كبيرة تقدمها لصناع السينما وغياب مصر عن المشهد

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين .. الجمهور يطارد رانيا يوسف

11 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

اكتشاف هيكل عظمي من العصر الحجري مربوط في دائرة خشبية ببريطانيا.. صور

رئيس الشواطئ بالإسكندرية: النخيل مغلق والمصطفون يهربون للشواطئ النائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

5 نصائح لتجنب مخاطر البلاستيك

لفقر الدم.. تعرف على فوائد البنجر