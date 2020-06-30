بـ 3 مكونات من مطبخك.. اقضي على تشققات الكعبين

علاج اكثر بساطة وفعالية للتخلص من تشقق الكعبين بسهولة والأهم من ذلك بتكلفة بسيطة إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها.
يقدمها موقع برايت سايد وتعيد النعومة إلى قدميك المتعبتين والقضاء على تشقق الكعبين.
صودا الخبز ليست مجرد علاج رائع لتشقق الكعبين فهى تقضي أيضا على الروائح الكريهة ، وتعزز الشفاء السريع ، وتساعد على مكافحة الالتهابات الفطرية في غضون أسبوعين.
يقدمها موقع برايت سايد وتعيد النعومة إلى قدميك المتعبتين والقضاء على تشقق الكعبين.
كل ما سوف تحتاج5 ملاعق كبيرة من صودا الخبز
جيل الاستحمامعدة قطرات من زيت الخزامى أو البرتقال أو الليمون العطري
كيفية تطبيق وصفة تشقق الكعبين :
قبل تطبيق الوصفة ضعى قدميك في الماء الساخن لمدة 5 دقائق لجعل الوصفة أكثر فعالية.
اخلطى جل الاستحمام والزيت العطري وصودا الخبز للحصول على معجون متجانس.
افركي الخليط على قدميك ، ودلكيهم في نفس الوقت وإذا كان الجلد خشنًا جدًا ، استخدمي فرشاة لفرك القدم
.في النهاية اغسلى الخليط وقومى بتليين قدميك بكريم مرطب.
صودا الخبز ليست مجرد علاج رائع لتشقق الكعبين فهى تقضي أيضا على الروائح الكريهة ، وتعزز الشفاء السريع ، وتساعد على مكافحة الالتهابات الفطرية في غضون أسبوعين.