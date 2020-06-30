بـ 3 مكونات من مطبخك.. اقضي على تشققات الكعبين





كل ما سوف تحتاج



جيل الاستحمام

كيفية تطبيق وصفة تشقق الكعبين :

قبل تطبيق الوصفة ضعى قدميك في الماء الساخن لمدة 5 دقائق لجعل الوصفة أكثر فعالية.





اخلطى جل الاستحمام والزيت العطري وصودا الخبز للحصول على معجون متجانس.





افركي الخليط على قدميك ، ودلكيهم في نفس الوقت وإذا كان الجلد خشنًا جدًا ، استخدمي فرشاة لفرك القدم



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5 ملاعق كبيرة من صودا الخبزعدة قطرات من زيت الخزامى أو البرتقال أو الليمون العطريفي النهاية اغسلى الخليط وقومى بتليين قدميك بكريم مرطب.صودا الخبز ليست مجرد علاج رائع لتشقق الكعبين فهى تقضي أيضا على الروائح الكريهة ، وتعزز الشفاء السريع ، وتساعد على مكافحة الالتهابات الفطرية في غضون أسبوعين.