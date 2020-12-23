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فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 11 مليونا و500 الف مشاهدة .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب". 

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر. 

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