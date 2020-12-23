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تحويلها لـ غاز| وزيرة الصناعة تكشف تيسيرات لأصحاب السيارات بأنواعها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:07 م
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز
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إبراهيم القادري
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز يجب الا يكون مر علي تصنيعها أكثر من 20 عاما وان تكون قدرة الموتور 70% وهذا ينطبق علي السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان اى شخص يريد ان يقوم بتحويل سيارته يجب عليه ان يذهب لاي فرع من فروع كار جاز أو جاز تك وان يكون معه بطاقة ورخصة السيارة وبعدها يتم التحويل.

وأوضحت نيفين جامع ، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يتكلف مبلغا ماديا يتراوح من 8 الاف حتي 12 ألف جنيه وفقا الي نوع السيارة ولا يتم دفعه فوريا ولكن علي هيئة قرض علي صاحب السيارة.

وتابعت نيفين جامع ، أن هذا القرض يتم سداده عن طريق تعبئة السيارة بالغاز في كل مرة يقوم بتزيد السيارة بالغاز يخصم من صاحب السيارة وبالتالي هو لا يشعر بالمبلغ .

واستكملت نيفين جامع ، ان العام الماضي قمنا بتحويل 18 ألف سيارة وهذه السنة قمنا بتحويل 45 ألف سيارة وهذا يؤكد علي قابلية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

واكدت علي ان اى شخص لديه سيارة متقادمة سنقوم بتغييرها له والسيارات الملاكي الان من ضمن منظومة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة وستكون بفائدة قليلة جدا .

واشارت الي ان صناعة السيراميك والبورسلين متأثرة في مصر بسبب دخول منتجات من دول أخرى ليست بجودة المنتج وحماية المنتج المصري قمنا بوقف استيراد لمدة 3 شهور للحفاظ علي الصناعة  الوطنية.
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