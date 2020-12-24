تحافظ على بناء العضلات.. تعرف على أهمية الوجبات الغذائية لـ لاعبي كمال الأجسام

حول بناء عضلات الجسم من خلال رفع الأثقال والتغذية، مما يجعلهم يستهلكون أطعمة تناسب لاعب كمال الأجسام، وذلك بخلاف من كانوا يمارسون هذه الرياضة للترفيه، أو للتنافس على المسابقات، غالبًا ما يُشار إلى كمال الأجسام على أنه أسلوب حياة، لأنه يتضمن الوقت الذي تقضيه داخل صالة الألعاب الرياضية وخارجها، لذا فإنهم بحاجة إلى

من خلال التخطيط الدقيق، يمكن للاعبي كمال الأجسام تناول الطعام بطريقة لا تدعم جهودهم في صالة الألعاب الرياضية فحسب ، بل تحافظ على صحتهم أيضًا.

بالإضافة إلى التمرين، يركز لاعبو كمال الأجسام أيضًا على

بالإضافة إلى التمرين، يركز لاعبو كمال الأجسام أيضًا على وجبات كمال الأجسام، وذلك من خلال التخطيط الدقيق، يمكن للاعبي كمال الأجسام تناول الطعام بطريقة لا تدعم جهودهم في صالة الألعاب الرياضية فحسب ، بل تحافظ على صحتهم أيضًا.

بانتظام لتقليل الدهون في الجسم، وتحسن صحة القلب وتقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة، بالإضافة إلى أنهم يلتزمون بحمية و

أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين

يتم تحقيق ذلك من خلال تغييرات محددة في النظام الغذائي وممارسة الرياضة على مدى 12-26 أسبوعًا.

فقدان أكبر قدر ممكن من الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات التي تم تطويرها خلال مرحلة الانتفاخ، و

خلال مرحلة التضخيم ، التي يمكن أن تستمر من شهور إلى سنوات ، يأكل لاعبو كمال الأجسام نظامًا غذائيًا عالي السعرات وغني بالبروتين ويرفعون الأوزان بشكل مكثف بهدف بناء أكبر قدر ممكن من العضلات.

على هذا النحو ، يطمح لاعبو كمال الأجسام إلى تطوير والحفاظ على لياقة بدنية متوازنة ونحيفة وعضلية، وذلك بخلاف

هذه إرشادات عامة بالنسبة لـ جدول غذاء كمال الاجسام ، لذا من الأفضل التشاور مع اختصاصي تغذية مسجل لتحديد احتياجاتك الفردية بناءً على أهدافك للتأكد من أن نظامك الغذائي مناسب من الناحية التغذوية.

وتحتوي البروتينات والكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية لكل جرام ، وتحتوي الدهون على تسعة، ويجب ان يحتوي

وتحتوي البروتينات والكربوهيدرات على أربعة سعرات حرارية لكل جرام ، وتحتوي الدهون على تسعة، ويجب ان يحتوي جدول غذاء كمال الاجسام

، يمكنك تحديد نسبة المغذيات الكبيرة ، وهي النسبة بين البروتين والكربوهيدرات وكمية الدهون.

نظام غذائي لكمال الأجسام





نظام غذائي لكمال الأجسام . وبالتالي ، فإنك تستهلك سعرات حرارية أكثر في مرحلة التضخيم من مرحلة إبراز شكل العضلات وتحديدها . الهدف من لاعب كمال الأجسام التنافسي هو زيادة كتلة العضلات في مرحلة التضخيم وتقليل الدهون في الجسم في مرحلة تشكيل وإبراز العضلات والذي يتم عبر





أسهل طريقة لتحديد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها نظام غذائي لكمال الأجسام هي أن تزن نفسك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع و تسجيل ما تأكله باستخدام تطبيق تتبع السعرات الحرارية .





إذا ظل وزنك كما هو ، فإن العدد اليومي للسعرات الحرارية التي تتناولها ليست كافية. بمعنى آخر ، أنت لا تفقد الوزن أو تكتسبه ، لكنك تحافظ عليه، لذا عليك بتغير نظام غذائي لكمال الأجسام .





خلال مرحلة التضخيم ، يوصى بزيادة استهلاك السعرات الحرارية بنسبة 15٪ في نظام غذائي لكمال الأجسام . على سبيل المثال ، إذا كانت السعرات الحرارية المداومة لديك 3000 سعرات حرارية في اليوم ، فيجب أن تأكل 3450 سعرة حرارية في اليوم (3000 × 0.15 = 450) خلال مرحلة التكتل . . على سبيل المثال ، إذا كانت السعرات الحرارية المداومة لديك 3000 سعرات حرارية في اليوم ، فيجب أن تأكل 3450 سعرة حرارية في اليوم (3000 × 0.15 = 450) خلال مرحلة التكتل .





عند الانتقال من مرحلة إبراز شكل العضلات فإن نظام غذائي لكمال الأجسام ، يمكنك بدلًا من ذلك تقليل سعرات الصيانة بنسبة 15٪ ، مما يعني أنك ستأكل 2550 سعرة حرارية في اليوم بدلًا من 3450. ، يمكنك بدلًا من ذلك تقليل سعرات الصيانة بنسبة 15٪ ، مما يعني أنك ستأكل 2550 سعرة حرارية في اليوم بدلًا من 3450.





مع زيادة الوزن في مرحلة التضخيم أو فقدان الوزن في مرحلة التنشيف ، ستحتاج إلى تعديل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها شهريًا على الأقل لمراعاة التغيرات في وزنك.





لا يجب ان يعتمد نظام غذائي لكمال الأجسام على زيادة السعرات الحرارية الخاصة بك مع زيادة الوزن في مرحلة الضخامة وتقليل السعرات الحرارية حيث تفقد الوزن في مرحلة التنشيف من أجل التقدم المستمر.





خلال أي من المرحلتين ، يوصى بعدم خسارة أو اكتساب أكثر من 0.5-1٪ من وزن جسمك أسبوعيًا. هذا يضمن أنك لا تفقد الكثير من العضلات أثناء مرحلة إبراز شكل العضلات أو تكتسب الكثير من الدهون في الجسم أثناء مرحلة الانتفاخ .



