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أخبار البلد

تصيب المتعافين.. متلازمة شفاء كورونا أوجاع في العضلات وصداع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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محمد غالي

ظهرت مؤخرًا أعراض ما بعد الشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أو ما يسمى متلازمة شفاء كورونا وقد يعاني الشخص في مثل هذه الحالة من أوجاع في العضلات وصداع.  


وتصيب هذه المتلازمة الخطيرة بشكل خاص عددا من الفئات، وكلما كان الشخص أكبر سنا علاوة على معاناته من أمراض مزمنة، زادت احتمالية استمرار بعض الاضطرابات.


رصدت متلازمة ما بعد المرض، في حوالي 20 في المائة من المرضى، بما في ذلك صغار السن.  


وتأتي المتلازمة بأشكال مختلفة، وعادة لا تكون شديدة، ولكنها على كل حال في نسبة كبيرة من المرضى.


في بعض الحالات قد يكون من الصعب التمييز بينها وبعض مظاهر متلازمة ما بعد الإصابة بالضعف الطبيعي عقب أي مرض خطير.


والشخص الذي يمر بمتلازمة ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، لا ينتشر فيروس كورونا، ولا يشكل خطورة على الآخرين، ومع ذلك، يمكن أن تستفحل المشاكل الصحية لديه إلى ما دون المزمنة أو المزمنة.


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