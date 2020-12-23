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اتحاد كمال الأجسام يكشف حقيقة تعاطى بيج رامي المنشطات الهرمونية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بيج رامى
بيج رامى
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام المصرى، إنه من المقرر أن يكون استقبال البطل المصرى بيج رامى باحتفالات شعبية ووطنية ضخمة خاصة وأن الشعب المصرى يفتخر بهذا البطل العظيم.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن هناك فارقا بين المكملات الغذائية وبين  المنشطات والهرمونات ، لافتأ إلى أن بيج رامى رجل متدين  واصفا اياه " عارف ربنا كويس " ، ولا يمكن أن يعرض جسمه للموبقات بمنشطات ولكنه كان  يستهلك مكملات غذائية صحية سليمة حتى يعوض الجهد الكبير الذى يبذله في الحرق أثناء تدريباته بالأثقال. 
 

ولفت إلى أن بشرة بيج رامى صافية وأيضأ عضلات جسده نفس الشيء  وهو ما يؤكد عدم تناوله لأى منشطات، مؤكدأ  أن بيج رامى بعيد كل البعد عن  أى تعاطى  للهرمونات وأن الاخير انسان متواضع وناجح وطموح ووصل لهدفه بمجهوده .


وأوضح أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يولى البطل المصرى بيج رامى اهتمامأ كبيرأ وواسعأ ، لافتأ إلى أن استقبال البطل المصرى رامي السبيعي" بيج رامى" سيتضمن وفودا كبيرة  من كافة أنحاء الجمهورية بعد حصده المركز الأول بأكبر مسابقة دولية على مستوى المحترفين .


ولفت إلى أن الوطن العربى يفتخر بحصد البطل المصرى بيج رامى هذه الجائزة خاصة وأنه يتميز بأخلاق عالية ، وقدرات عضلية وجسمانية فريدة ، مشيرأ إلى أنه يمتلك إرادة حديدية وإصرارا وبطل متميز فى كافة المناحى " كان ناويها ".


ويصل صباح غد الخميس المقبل النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، فى استقبال "بيج" رامى، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل بيج رامى فى الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بصالة "3" بمطار القاهرة
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