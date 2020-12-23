اتحاد كمال الأجسام يكشف حقيقة تعاطى بيج رامي المنشطات الهرمونية

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن هناك فارقا بين المكملات الغذائية وبين المنشطات والهرمونات ، لافتأ إلى أن بيج رامى رجل متدين واصفا اياه " عارف ربنا كويس " ، ولا يمكن أن يعرض جسمه للموبقات بمنشطات ولكنه كان يستهلك مكملات غذائية صحية سليمة حتى يعوض الجهد الكبير الذى يبذله في الحرق أثناء تدريباته بالأثقال.





ولفت إلى أن بشرة بيج رامى صافية وأيضأ عضلات جسده نفس الشيء وهو ما يؤكد عدم تناوله لأى منشطات، مؤكدأ أن بيج رامى بعيد كل البعد عن أى تعاطى للهرمونات وأن الاخير انسان متواضع وناجح وطموح ووصل لهدفه بمجهوده .









وأوضح أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى يولى البطل المصرى بيج رامى اهتمامأ كبيرأ وواسعأ ، لافتأ إلى أن استقبال البطل المصرى رامي السبيعي" بيج رامى" سيتضمن وفودا كبيرة من كافة أنحاء الجمهورية بعد حصده المركز الأول بأكبر مسابقة دولية على مستوى المحترفين .









ولفت إلى أن الوطن العربى يفتخر بحصد البطل المصرى بيج رامى هذه الجائزة خاصة وأنه يتميز بأخلاق عالية ، وقدرات عضلية وجسمانية فريدة ، مشيرأ إلى أنه يمتلك إرادة حديدية وإصرارا وبطل متميز فى كافة المناحى " كان ناويها ".







