بحضور وزير الرياضة.. مصر للطيران تستعد لاستقبال مستر أوليمبيا 2020 بيج رامي غدا

تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران، لاستقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي Big Ramy العائد غدا، الخميس، علي متن رحلتها الجوية القادمة من نيويورك، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
ويصل بيج رامي على متن رحلة مصر للطيران رقم MS986 القادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، ظهر غد، الخميس، إلى مطار القاهرة وسط احتفاء كبير من قبل الشركة الوطنية على متن الرحلة الجوية.
فيما تنظم أيضا الشركة الراعية للبطل العالمي بيج رامي، المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر غد، الخميس، فور لحظة وصول النجم المصري، المشارك في النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.
ومن المنتظر أن يكون في استقبال رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، في المطار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وإسلام قرطام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمي، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذى تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.
وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل بيج رامي فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري "بيج رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.