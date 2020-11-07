عدو الأطفال .. اكتشف أعراض ضمور العضلات الشوكي

من أخطر الأمراض التى تصيب الأطفال بشكل خاص حيث يؤثر على الحبل الشوكي بطريقة تتسبب في عدم قدرة الطفل على تحريك عضلاته واستخدم جسمه بشكل طبيعي، ولهذا المرض أنواع تعددة.





وقدم موقع " WebMed " أبرز أعراض SMA والتى تخلتف حسب نوع المرض. " أبرز أعراض ضمور العضلات الشوكي





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النوع 0: هذا الشكل الأكثر ندرة والأكثر خطورة من ضمور العضلات الشوكي ويتطور أثناء الحمل حيث يتحرك الأطفال المصابون بهذا النوع من SMA بشكل أقل في الرحم ويولدون بمشاكل في المفاصل وضعف في العضلات وضعف عضلات التنفس، وغالبًا لا يبقون على قيد الحياة بسبب مشاكل التنفس.









النوع 1. هذا أيضًا نوع حاد من SMA، قد لا يتمكن الطفل من دعم رأسه أو الجلوس دون مساعدة، قد يكون لديهم أذرع وأرجل مرنة ومشاكل في البلع.. القلق الأكبر في هذا النوع هو ضعف العضلات التي تتحكم في التنفس وعادة لا يعيش معظم الأطفال المصابين بالنوع الأول من SMA بعد سن الثانية بسبب مشاكل التنفس.









ابق على اتصال مع فريقك الطبي وأفراد أسرتك ورجال الدين وغيرهم ممن يمكنهم مساعدتك في منحك الدعم العاطفي الذي تحتاجه أثناء محاربة طفلك لهذا المرض.









النوع 2: يسمى أيضا SMA الطفولي المزمن و يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-18 شهرًا ، وتتراوح الأعراض من المعتدلة إلى الشديدة وعادة ما تشمل الساقين أكثر من الذراعين ،قد يكون طفلك قادرًا على الجلوس والمشي أو الوقوف بمساعدة.









النوع 3: تظهر أعراض هذا النوع عندما يكون الأطفال بعمر 2-17 سنة، إنه أخف شكل من أشكال المرض، من المرجح أن يكون طفلك قادرًا على الوقوف أو المشي دون مساعدة ولكنه قد يواجه مشاكل في الجري أو صعود السلالم أو النهوض من كرسي، في وقت لاحق من حياته ، قد يحتاج إلى كرسي متحرك للالتفاف ويطلق عليه أيضا Kugelberg-Welander .









النوع 4: يبدأ بعد سن البلوغ قد تكون لديك أعراض مثل ضعف العضلات أو الوخز أو مشاكل التنفس، وعادةً ما يتأثر الجزء العلوي من ذراعيك وساقيك فقط، ستظل لديك الأعراض طوال حياتك ، ولكن يمكنك الاستمرار في الحركة والتحسن من خلال التمارين التي ستمارسها بمساعدة معالج فيزيائي.







