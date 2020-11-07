AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عدو الأطفال .. اكتشف أعراض ضمور العضلات الشوكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:42 م
عدو الأطفال .. اكتشف
عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي
Advertisements
اسماء محمد
يعد مرض ضمور العضلات الشوكي SMA من أخطر الأمراض التى تصيب الأطفال بشكل خاص حيث يؤثر على الحبل الشوكي بطريقة تتسبب في عدم قدرة الطفل على تحريك عضلاته واستخدم جسمه بشكل طبيعي، ولهذا المرض أنواع تعددة.


وقدم موقع " WebMed" أبرز أعراض ضمور العضلات الشوكي SMA  والتى تخلتف حسب نوع المرض.

النوع 0: هذا الشكل الأكثر ندرة والأكثر خطورة من ضمور العضلات الشوكي ويتطور أثناء الحمل حيث يتحرك الأطفال المصابون بهذا النوع من SMA بشكل أقل في الرحم ويولدون بمشاكل في المفاصل وضعف في العضلات وضعف عضلات التنفس، وغالبًا لا يبقون على قيد الحياة بسبب مشاكل التنفس.


النوع 1. هذا أيضًا نوع حاد من SMA، قد لا يتمكن الطفل من دعم رأسه أو الجلوس دون مساعدة، قد يكون لديهم أذرع وأرجل مرنة ومشاكل في البلع.. القلق الأكبر في هذا النوع هو ضعف العضلات التي تتحكم في التنفس وعادة لا يعيش معظم الأطفال المصابين بالنوع الأول من SMA بعد سن الثانية بسبب مشاكل التنفس.


ابق على اتصال مع فريقك الطبي وأفراد أسرتك ورجال الدين وغيرهم ممن يمكنهم مساعدتك في منحك الدعم العاطفي الذي تحتاجه أثناء محاربة طفلك لهذا المرض.


النوع 2: يسمى أيضا SMA الطفولي المزمن ويصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-18 شهرًا ، وتتراوح الأعراض من المعتدلة إلى الشديدة وعادة ما تشمل الساقين أكثر من الذراعين ،قد يكون طفلك قادرًا على الجلوس والمشي أو الوقوف بمساعدة. 


النوع 3: تظهر أعراض هذا النوع عندما يكون الأطفال بعمر 2-17 سنة، إنه أخف شكل من أشكال المرض، من المرجح أن يكون طفلك قادرًا على الوقوف أو المشي دون مساعدة ولكنه قد يواجه مشاكل في الجري أو صعود السلالم أو النهوض من كرسي، في وقت لاحق من حياته ، قد يحتاج إلى كرسي متحرك للالتفاف ويطلق عليه أيضا Kugelberg-Welander .


النوع 4: يبدأ بعد سن البلوغ  قد تكون لديك أعراض مثل ضعف العضلات أو الوخز أو مشاكل التنفس، وعادةً ما يتأثر الجزء العلوي من ذراعيك وساقيك فقط، ستظل لديك الأعراض طوال حياتك ، ولكن يمكنك الاستمرار في الحركة والتحسن من خلال التمارين التي ستمارسها بمساعدة معالج فيزيائي.


من المهم أن تتذكر أن هناك الكثير من الاختلاف في الطريقة التي يؤثر بها هذا النوع من SMA على الناس، على سبيل المثال ، البعض قادرون على الاستمرار في العمل لسنوات عديدة، اسأل طبيبك عن طرق مقابلة الآخرين الذين لديهم نفس الحالة ومعرفة ما ممروا به.
عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي
عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي
عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي
عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي عدو الأطفال .. اكتشف اعراض ضمور العضلات الشوكي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج ضيق التنفس.. بالعسل والقرنفل

بـ7 خطوات فعالة.. طرق علاج ضيق التنفس عند النوم

علاج ضيق التنفس عند النوم.. بـ10 تمارين بسيطة

الفيبروميالجيا مرض خطير يهدد النساء.. إليك أسباب الألم العضلى الليفى وأعراضه تشبه الروماتويد

احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

ترشيحاتنا

لمدة 5 أيام.. دولة عربية تفرض حظر تجول شاملا بسبب كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

موجة ثانية شرسة.. هاني الناظر يوجه رسائل خطيرة للمواطنين لمواجهة كورونا

تذهب عائلة وتأتي أخرى.. ماذا نعلم عن سكان البيت الأبيض الجدد بعد فوز بايدن؟

بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا

أنا الفائز .. رد فعل جديد من ترامب على الهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو