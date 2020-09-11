شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

الحمد لله على نعمة الستر والصحة وكل حلمي في الدنيا حصول شقيقاتي على العلاج المائي المناسب لهم وتبني أحد لحالتهم وسماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لصوتنا والوقوف معنا.. بهذه الكلمات بدأ أحمد نور ابن قرية السلامون التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية حديثه لموقع "صدي البلد".

أكد "أحمد" انه لديه 4 شقيقات "تهاني" و"نوره" و"صفاء" و"إبتسام" وجميعهم مصابات بمرض ضمور العضلات ولا يستطيعو الحركة او قضاء أبسط الأشياء اليومية مثل تناول الطعام او النوم دون مساعدة أحد.

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واستكمل "أحمد" قائلا إنه منذ الصغر وهو يرعاهم ولا يريد اي شئ من أحد سوى مساعدته في الوصول إلى العلاج المائي وخاصة أنه في حالة عدم المتابعة تحدث مضاعفات للحالات ويحدث تيبس وتشوه في العظام وغيرها من المضاعفات الأخرى.

وأشار "نور" إلى أنه بحث عن العلاج لشقيقاته وتبين أنه متواجد في بعض من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية في القاهرة ،ولكن لابد من الحصول على الموافقات وفي تلك الحالة لابد من توافر سكن بالقرب من المستشفى نظرا لصعوبة نقلهم والتكلفة المالية الكبيرة.

وناشد "أحمد" رجال الأعمال والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تبني الحالات الأربعة لشقيقاته وتقدم يد العون له ولهم والموافقة على علاجهن في المستشفيات العسكرية أو المدنية .

ومن جانبهم فقد ناشدت الفتيات الأربعة المجتمع المدني والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الأعمال وغيرهم بسرعة التدخل من أجل إنقاذ حياتهم من الضياع وحتي لا تتدهور صحتهم أكثر من ذلك وخاصة ان شقيقتهم الكبرى "إبتسام" أصيبت بمشاكل في الجهاز التنفسي وتم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي .