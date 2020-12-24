فريق الحضرة يقدم حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي اليوم

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد دينى على مسرح النهر بساقية الصاوى اليوم الخميس فى تمام السابعة مساءً.





فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.





تودّع ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة. ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".





وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.





وعلى الجانب الاخر يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من ديسمبر، ويغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.