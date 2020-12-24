ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 سجلت السلطات الكورية الجنوبية 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية ، أن الحكومة تكثف من جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث قررت تطبيق حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر في المطاعم في جميع أنحاء البلاد وتعليق الأعمال في المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج وإغلاق المواقع السياحية المشهورة، وذلك بدءا من اليوم حتى 3 يناير القادم.
وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من ألف إصابة، غير أن ذلك لا يشير إلى علامات على تباطؤ انتشار كورونا.. لافتة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 756 وفاة.
وأوضح رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون، في وقت سابق اليوم، أن البلاد وقعت صفقات مع شركتي (يانسن) و(فايزر) للأدوية لشراء لقاحات كورونا لما مجموعه 16 مليون جرعة.
وتشهد كوريا الجنوبية انتشارًا لحالات الإصابة الجماعية، خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين والمرافق الدينية والكنائس والتجمعات الشخصية وغيرها في جميع أنحاء البلاد.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص