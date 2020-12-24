محافظ أسيوط يشارك في اجتماع وزيري الصحة والتنمية المحلية لاستعراض مستجدات كورونا وآلية توزيع اللقاح

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين .





وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض الوضع الوبائي ومستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر بعد مرور عام على الجائحة في العالم والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره بالإضافة إلى مناقشة آلية توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحافظات.





واستعرضت وزيرة الصحة – خلال الاجتماع – الوضع الصحي العام في مصر والجهود والإجراءات التي تبذلها الدولة لمواجهة الجائحة مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية كما ناشدت المواطنين لمتابعة حالتهم الصحية والكشف ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتي تقدم الخدمات الطبية من الفحص وتقديم العلاج بالمجان من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات مطمئنة المواطنين بوجود مسارات مختلفة وآمنة في تلك المستشفيات لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين بخلاف المسارات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا مشددة على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد موضحة أن التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة لفترة طويلة وكذلك زيادة التجمعات من عوامل سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين.





اقرأ أيضًا :





كما تم استعراض موقف لقاحات فيروس كورونا المستجد والتي حصلت على موافقة الطوارىء من منظمة الصحة العالمية موضحة أن لقاح "سينوفارم" الصيني أجرى عليه ٩ تجارب بحثية واعتمد بدول (الإمارات، البحرين، الصين) مشيرة إلى أن الاختيار الأمثل للقاح الصيني "سينوفارم" الذي استقبلت مصر أولى دفعاته في ١٠ من ديسمبر الجاري تم من خلال لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة التعليم العالي وهيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية موضحة أن اللقاح يخضع لـ ٤ أنواع من التحاليل بعد استلامه وتتم بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية وتستغرق أكثر من أسبوعين.





كما استعرضت الوزيرة آلية توزيع اللقاح بمصر من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح منوهة إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي كما شددت على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.





وأعلن محافظ أسيوط عن جاهزية مستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات واستمرارهم فى استقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات المركزية والعامة للتعامل مع الحالات من خلال تخصيص أسرة عزل وعناية مركزة بكل مستشفى للتعامل مع المصابين وحالات الاشتباه مؤكدًا على فرض إجراءات صارمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفرض غرامات فورية على المخالفين وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى توجيه جميع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات المعنية بالمحافظة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة وجميع المنشأت الحكومية والخاصة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل والمواقف مشددًا على فرض الغرامات على المخالفين و التنسيق مديرية الأمن وكافة الجهات الرقابية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية بجميع أنحاء المحافظة.



