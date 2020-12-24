«الكوادر الواعدة» دورة تدريبية لمنظمة خريجي الأزهر بالدقهلية لنشر صحيح الدين

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الدقهلية، دورة تدريبية بعنوان: "الكوادر الواعدة"، بحضور عدد من الوعاظ ومعلمي المعاهد الأزهرية وطلاب وطالبات الكليات الأزهرية؛ لثقل معرفتهم، ودعمهم لنشر صحيح الدين، وتعاليمه ووسطيته وسماحة ديننا الحنيف.









أكد الدكتور فتحي محمد باز، نائب رئيس فرع المنظمة بالدقهلية، أهمية اللغة العربية؛ فهي وسيلة فهمنا لديننا الإسلامي، من عبادات ومعاملات وأخلاقيات، يوضحها القرآن الكريم.









وفي محاضرة بعنوان "دفع المطاعن عن السنة النبوية"، تحدث الدكتور محمد حامد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنصورة، عن أن السنة النبوية كتبت في بادئ الأمر في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتابة تناسبت مع الوضع في ذلك الوقت، ثم زادت الكتابة شيئا فشيئا، حتى دونت السنة حين احتيج إلى ذلك.









وقال إن نقلة السنة -وهم الصحابة- عدول، عدلهم الله ورسوله وزكاهم، وإن علماء الحديث قد بذلوا قصارى جهدهم، في بيان الحق، وبيان ما صح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وما لم يصح عنه حتى وصل إلينا.









وفي محاضرة عن اللغة العربية، تحدث الدكتور إبراهيم حامد الإسناوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بنين بالمنصورة، عن بعض الأخطاء الشائعة والألفاظ الخاطئة المتداولة بين الناس، بطرح بعض الأمثلة، وشرح أسباب الخطأ والصواب في كل لفظ، من حيث المصدر والفعل لكل لفظ.









وأوضح الإسناوي أن ضبط الكلمة الخاطئ يغير من معناها، وذكر بعض الأمثلة، وذكر الصواب لكل منها.









وقالت الدكتورة نجاة السيد داوود، أستاذة الفقه، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، في محاضرتها عن "الاجتهاد بين الثوابت والمتغيرات": إن الله فرض فرائض يجب ألا نضيعها، ومحرمات ينبغي الابتعاد عنها، فالحلال بين والحرام بين، مستشهدة بحديث الرسول ﷺ: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"، موضحة أن الله تعالى ترك هذه الأشياء؛ لعلمه أنها ستتغير بتغير الزمن والعادات والأعراف، وأنه بتطور الحضارات وتغير الاحتياجات، والتي لم تكن موجودة في زمن النبي والصحابة، فهذه الأشياء تحتاج للاجتهاد من الفقهاء في كل عصر بحسب ما يحقق مطالب العصر وذلك في ضوء الكتاب والسنة.









وفي محاضرة بعنوان: "الفلسفة الإسلامية وأثرها في الفكر الوسطي الرشيد"، أوضح الدكتور عبد العزيز المرشدي، أستاذ الفلسفة والعقيدة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بدمياط، الفرق بين أصول وفروع العقيدة.









كما ذكر آداب الاختلاف بين الصحابة والتابعين، مستشهدا بمواقف وقصص مختلفة، مؤكدا ضرورة تقبل واحترام رأي الآخر.









وأكد المرشدي أن المنهج الأزهري قد قدره الله لهذه الأمة؛ لإعادة توازن الأفكار وترسيخ قيم الإسلام المعتدل الحنيف.







