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رياضة

سحر عبد الحق توجه رسالة لمنتخب الكرة النسائية بعد الفوز على لبنان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
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يسري غازي
قالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة إن لاعبات منتخب مصر للآنسات حققن فوزا هاما أمام المنتخب اللبناني في اللقاء الودي الذي جمع بينهما وانتهي لصالح حفيدات الفراعنة 1/3.

وقالت عبد الحق ان هذا الفوز بداية جديدة للكرة النسائية وبداية جيل جديد يعد أمل مصر في الكرة النسائية خاصة أن هذا الفريق يضم أفضل العناصر هذه المرحلة السنة في اللعبة .

وأضافت أن الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان بذل مجهودا كبيرا الفترة الماضية وان الأداء ظهرت عليه بصمات الجهاز الفني وبدا في التطور وأنه مازال هناك الكثير أمام الجهاز الفني واللاعبات للوصول لاعبي المستويات فنيا وبدنيا .

ووجهت عبد الحق رسالة للاعبات عقب المباراة قالت خلالها " انتم تحملون اسم مصر وهذا شرف كبير لاعب لاعبة ولابد من بذل أقصي جهد لرفع هذا الاسم وأنتظر منكم الكثير في الفترة المقبلة والفرصة أمامكن لتمثيل مصر في كأس العالم الحلم الذي ينتظره الجميع .
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