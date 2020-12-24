ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط موظفين بشركة صرافة يتاجران في العملة بالإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:34 م
ضبط موظفين بشركة
ضبط موظفين بشركة صرافة يتاجران فى العملة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من (صراف بإحدى شركات الصرافة ، وآخر سائق بذات الشركة - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. مُتخذان من المقاهى والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - 2هاتف محمول) ، وبفحصهما فنيًا تبين إحتواءهما على العديد من الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة