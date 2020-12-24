ضبط موظفين بشركة صرافة يتاجران في العملة بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من (صراف بإحدى شركات الصرافة ، وآخر سائق بذات الشركة - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. مُتخذان من المقاهى والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - 2هاتف محمول) ، وبفحصهما فنيًا تبين إحتواءهما على العديد من الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.