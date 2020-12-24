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اقتصاد

إجراءات ميسرة وسريعة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وبدون أعباء مالية على أصحاب السيارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك  لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت أنه يتم سداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أي أعباء مالية اضافية على أصحاب السيارات الذين يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين وعلى أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات من خلال شركتي (كارجاس أو غازتك) ويتم سدادها بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فورى. ودعت نيفين جامع أصحاب السيارات الملاكى والأجرة والميكروباص للاستفادة من المميزات التى يتيحها الجهاز حاليا والتوجه لمراكز تحويل السيارات التابعة لشركتى كارجاس وغازتك بمختلف المحافظات لما لاستخدام الغاز من فوائد اقتصادية وبيئية وتحقق وفرًا كبيرًا لأصحاب السيارات يصل إلي 55% .

وأشارت نيفين جامع بأن الجهاز قام بتبسيط كافة إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة حيث تقتصر على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وايصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.

وتجدر الإشارة إلي أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي .
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