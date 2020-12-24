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حوادث

تأجيل محاكمة اللاعب صالح جمعة إداريًا في اتهامه بالمشاجرة مع زوجته

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:15 م
صالح جمعه
صالح جمعه
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رامي المهدي
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة تأجيل محاكمة اللاعب صالح جمعة لاتهامه بالمشاجرة مع زوجته اداريًا .

وكانت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار علي عبد الحميد وامانة سر ناصر عبد الرازق قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفض الموضوع وتاييد الحبس شهر وكفالة 500 جنيه  لصالح جمعه لاعب النادي الاهلي بتهمة مشاجرة مع زوجته بالتجمع في القضية 5045 لسنة 2018 االقاهرة الجديدة.    


كان أمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلى صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام. 
 
وكشفت مصادر أن صالح جمعة لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل ، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة. 

وكانت نيابة  قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.

ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه وتم ترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256  mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.
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