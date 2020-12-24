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حوادث

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق، اليوم الخميس، بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر بشرية. 

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغًا من رئاسة حي غرب يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الشهيد محمد كامل، بحي غرب. 

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط والعميد إيهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية. 

وتبين من المعاينة والفحص أن المنزل مكون من 3 طوابق أرضي واثنين علوي مبني بالطوب اللبن وأسقف عروق واخشاب والعقار ملك " رضا. م. ا "، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية. 

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية، وتم عمل كردون أمني حول العقار.
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط
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