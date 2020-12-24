ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بريطانيا والمملكة
بريطانيا والمملكة المتحدة
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن مسؤولون من المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا، لاتفاق نهائي بشأن البريكست.


ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية، قولها إن بريطانيا أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية.


وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته. 


فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق "بريكست" يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة، حيث رفضت بريطانيا الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.


لكن مع ذلك أعربت بريطانيا، عن أملها أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة بريكست.. بريطانيا تدخل المرحلة الأخيرة من مفاوضات التجارة مع أوروبا

لم نجد حلًا حتى اليوم.. جونسون يتحدث عن أكبر أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بريطانيا تنشر سفنا حربية لحماية مياهها

تمديد المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعلن إحراز تقدم مع بريطانيا بشأن البريكست

تفاقم أزمة البريكست.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض التوقيع على أي اتفاق

اتفاق تجاري حول البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد القرار الجمهوري اليوم.. تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

كورونا يضرب القطبين| وفاة رئيس الزمالك.. وموسيمانى يثير القلق فى الأهلي

رسميا.. إتمام قيد فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور

أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى