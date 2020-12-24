بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن بريكست

افادت فاضية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها آخر تطورات الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق تجاري بشأن بريكست.

وقالت اكسترا نيوز، نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق تجاري يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة.





ولا تزال الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" من المملكة المتحدة، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا، امس الأربعاء، عن أملها ألا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.



