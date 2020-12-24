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فن

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:44 م
غادة عادل ومجدى الهوارى
غادة عادل ومجدى الهوارى
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أحمد إبراهيم
حرص المخرج مجدي الهواري على توجيه رسالة إلى الفنانة غادة عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

ونشر مجدي صورة لـ غادة عادل وهي تحتفل بعيد ميلادها وعلق: "كل سنة وأنت ديمًا متألقة". 

وتحتفل الفنانة غادة عادل غدا بعيد ميلادها، وقدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربي. 

وكانت غادة عادل أعلنت انفصالها عن زوجها السابق المخرج مجدى الهوارى منذ فترة قصيرة؛ وذلك بعد أن قضى سويا سنوات طويلة أسفرت عن خمسة أولاد. 

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "الخطة العايمة" مع الفنان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.  

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