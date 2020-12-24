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رياضة

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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القسيم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده  الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى .

يأتي هذا بعد اقتراح أحد مسئولى النادى بحصوله على مقدم عقده الجديد مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك، وهو ما رفضه ساسى حيث طلب أن يتم إنهاء مستحقاته المتأخرة ثم تجديد عقده.

الجدير بالذكر أن فرجانى ساسى، يمتلك 3 عروض خارجية إلا إنه رفض البت فى تلك العروض حيث ينتظر رد الزمالك بشكل رسمى حول متطلباته من أجل تجديد تعاقده.

بعدما كشف المصدر إن الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، له ما يقرب من مليون يورو متأخرات لدى النادى الأبيض، إلا إنه رفض شكوى النادى الأبيض فى الفترة الماضية .

وهذا رغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، بعدما قام الجناح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكوى النادى وتسوية مستحقاته.

وتابع المصدر ذاته أن فرجاني ساسي ينتظر فى الوقت الحالى تحرك إدارة الزمالك لتسوية مستحقاته المتأخرة إلى جانب إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة إنه يحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر فى شهر يناير المقبل لنهاية عقده بنهاية الموسم الجارى .
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