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فن

طليق نيللي كريم :لا خلافات بيننا.. وأم بناتي خط أحمر.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:30 م
نيللى كريم وطليقها
نيللى كريم وطليقها هانى ابو النجا
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أحمد إبراهيم
كشف هانى ابو النجا طليق الفنانة نيللى كريم عن عدم وجود اى خلاف بينه وبين طليقته وان كل ما يتردد بشان هذا الامر عار تماما من الصحة. 

وقال هانى خلال لقاء ببرنامج "et بالعربى" : انا وام بناتى نيللى كريم على علاقة طيبة وليس بيننا اى خلافات وان ما يتردد على السوشيال ميديا غير صحيح واننا سنقضى سويا الاجازة المقبلة فى الجونة. 

واضاف هانى : احذر كل من يتعرض الى عائلتى وام بناتى واقول لهم ام بناتى خط احمر وعلى الجميع ان يتحرى الدقة قبل ان ينشرها. 

وكانت الفنانة نيللى كريم اعلنت عن انفصالها من هانى ابو النجا خبير التغذية العلاجية منذ فترة واكدت ان انفصالهما كان فى هدوء. 

واحتفلت نيللى كريم منذ ايام قليلة بعيد ميلادها والذى حضره عدد كبير من النجوم منهم يسرا واسر ياسين والمنتج جمال العدل.   
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