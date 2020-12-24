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أخبار العالم

شاهد.. وصول أول دفعة من لقاح فايزر إلى سلطنة عمان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:03 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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شيماء مصطفى
استقبلت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، أول دفعة من لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، وصلت أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، والتي تتضمن 15 ألفًا و600 جرعة.

وأضافت أنها الجرعات ستصل إلى حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المُقبل..

ومن جانبه، قال خالد بن علي الفارسي مسؤول مخازن الطعوم واللقاحات بوزارة الصحة العمانية، إنه تم وضع خطة توزيع اللقاح لمراكز محددة مسبقا على مستوى محافظات السلطنة.

وكانت وزارة الصحة العمانية أصدرت ترخيصا، لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.
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