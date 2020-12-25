في ذكرى العدوان الثلاثي .. قصة فدائيين بورسعيد الـ 5 و خطف مورهاوس في وضح النهار

ظلت ملاحم بورسعيد رمزا للبطولة والتضحية والفداء للزود والدفاع عن أرض الوطن على مدار العصور والأزمنة هكذا قال عنها الزعماء ومناضلو العالم وكتاب التاريخ .

وتأتى تضحيات وبطولات أبناء بورسعيد الذين واجهوا قوى العدوان الثلاثى الغاشم عام 1956 دروسا تدرس فى كتب التاريخ العالمية وتتدارسها مراكز تدريب الجيوش الدولية ليقفوا على جينات الشعب الذى واجه قوى عسكرية لثلاث دول بأسلحة وأساليب بدائية أجبرتهم على الجلاء من ارض مصرية في فترة وجيزة لم يتمكنوا خلالها من بسط سيطرتهم رغم قوتهم العسكرية على ارض تلك المدينة الصغيرة بسبب فدائية سكانها.

وتتوالى القصص و البطولات بين بطولة مهران التى فقد عينيه رافضا الإفصاح عن اسرار زملائه فى المقاومة وتعدادهم ومعداتهم انتقال الى زينب الكفراوى و ال الشاعر و ام الابطال وفوزى الطاهر وصولا الى عسران وبطولة رغيف الموت الذى اصطاد به الشاب السيد عسران الميجور جون وليامز ثعلب المخابرات البريطانية انتهاء بقصة خطف مورهاوس فى عز النهار وبطولة من 5 فدائين من ابناء بورسعيد





فى ١١ ديسمبر ١٩٥٦ تمكنت مجموعة من شباب المقاومة الشعبية في بورسعيد تتكون من محمد حمد لله و محمد سليمان و أحمد هلال وحسين عثمان و طاهر مسعد و على زنجير من خطف الضابط الإنجليزي المغرور " مورهاوس" عند تقاطع شارعي رمسيس و صفية زغلول.

كان من المعتاد أن نرى في شوارع بورسعيد دوريات من الجيش البريطاني وكانت تتشكل من ضابط يسير فى المنتصف وعلى يمينه وعلى يساره صف من الجنود مدججين بالسلاح.

كان الضابط "مورهاوس" أحد هؤلاء الضباط ولكنه كان يسير في شوارع بورسعيد بكبرياء وخيلاء.

تمكنت مجموعة المقاومة الشعبية من استدراج "مورهاوس" بواسطة طفل يافع يقود دراجته في الوقت الذى كان ممنوعا على أى بورسعيدى استخدام الدراجات بعد أن كان أفراد المقاومة يستخدمونها فى القاء القنابل على الدوريات الإنجليزية في شوارع بورسعيد.

جرى "مورهاوس" خلف الطفل محاولا الإمساك به ولكن مجموعة المقاومة الشعبية حاولوا إقناعه بالخروج من المنطقة حتى لا يتجمع حوله بعض الأهالى و يعرض حياته للخطر.

ولكن نظرا لغرور "مورهاوس" حاول القاء المسدس الخاص به داخل سيارته ولكن تمكن أحد أفراد المجموعة من التقاطه وهو في الهواء وفي الحال تمكن رجال المقاومة من تقييد حركة "مورهاوس" وتم دفعه داخل سيارة ملاكي خاصة به ثم تم تكميمه وانطلقت السيارة في اتجاه شارع النهضة ثم شارع عرابي في بورسعيد



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والغريب أن السيارة انطلقت إلى منزل الدكتور احمد هلال احد افراد المجموعة في مواجهة إحدى مراكز القيادة البريطانية فى بورسعيد التى ضربت حصارا فى شوارع بورسعيد بحثا عن الضابط المخطوف والذى لم يكن يبعد عنهم كثيرا وبسبب هذا الحصار لم يتمكن أفراد المقاومة من العودة إلى المنزل مرة أخرى إلى أن لقى حتفه مختنقا داخل صندوق حديدى.

بعد ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ ووصول قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الى بورسعيد تم تسليم الجثمان لهم و نقل بعد ذلك إلى بريطانيا.