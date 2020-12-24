غير سعيد.. تامر أمين: اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول وهذه الدلالات.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، غير سعيد في نادي ليفربول والنفسية والمزاج ليسا في أفضل حالاتها مع ليفربول.





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "حوار صلاح مع صحيفة إسبانية فتح الباب أمام احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة".





وتابع تامر أمين: "مجلة إكسبريس في بريطانيا أكدت أن نادي ليفربول بدأ محاولات تجديد عقد محمد صلاح على الرغم من أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول آخر عام 2022".





وأكمل تامر أمين: "وفقا لمجلة اكسبريس الإنجليزية صلاح رفض تجديد العقود مع ليفربول وهذا يعني أن صلاح يفكر في عدم التجديد مع ليفربول".





ولفت تامر أمين: "يورجن كلوب صرح اليوم للصحفيين بأن مزاج محمد صلاح جيد وأنه في أحسن حالاته اليوم وهذا يؤكد عدم ارتياح صلاح في ليفربول".





وتابع تامر أمين: " في آخر مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول أحرز هدفين ولكنه لم يحتفل بالشكل المعتاد الذي تعودنا عليه، وكل تلك الدلالات تشير إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول".





وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن ليفربول يواجه مشكلة بشأن تمديد عقد محمد صلاح، قد تجبر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، على الموافقة على بيع اللاعب.





وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يمدد عقده مع ليفربول في الوقت القريب، رغم رغبة إدارة الريدز في رفع راتب النجم المصري الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني، أسبوعيا.





وتابعت أن كلوب هو من يملك في النهاية قرار رفع راتب محمد صلاح من أجل استمراره مع الفريق، أو التعاقد مع لاعب بديلا له.





وأشارت الصحيفة، إلى أنه "إذا أصبحت مهمة ليفربول في الاحتفاظ بمحمد صلاح على المدى الطويل صعبة، وإذا فشل الفريق في التجديد له خلال الموسم الحالي، فإن هذا يعني أن مستقبل اللاعب على المدى البعيد سيكون خارج ليفربول".