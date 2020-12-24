سميرة سعيد تشارك متابعيها الاحتفال بالكريسماس

شاركت الديفا سميرة سعيد صورة جديده لها للاحتفال مع متابعيها بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وتفاعل مع الديفا عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين عن حبهم الشديد لها، ومتمنين لها عاما جديدا سعيدا.





والجدير بالذكر، خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، التي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.





وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة وقررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توكTik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.

وتعتبر سميرة سعيد هذه التجربة "أحلى وأمتع التجارب التي خاضتها، وهي فكرة استثنائية وخطوة عظيمة وفريدة من نوعها لأكثر من سبب، أبرزها أن البرنامج يمنح فرصة لأصحاب المواهب أن تبرز إمكاناتها بعدما حالت ظروف مهنية أو عائلية أو اجتماعية وغيرها دون تمكّنها من ممارسة الغناء وتحقيق الأحلام".





وقالت سميرة سعيد : "لعلّ البعض قد خانه الحظ في السابق، فلكل إنسان مليون حكاية وحكاية.. واليوم، يأتي هذا البرنامج ليقدم لهم مسرحًا كبيرًا ومنصة رائدة يطلّون عبرها ويُظهرون للناس موهبتهم الدفينة".

وأضافت سميرة سعيد: "ثمة مواهب عديدة شكلت مفاجأة بالنسبة لي، إحداها على سبيل المثال، تجربة رجل مسن احتفظ صوته بلياقته ولم يفقد اللّمّعية، إن جاز التعبير، ولا البريق الخاص به، وقد كنت منبهرةً به بكل معنى الكلمة".

وأشارت إلى مشترك آخر يستخدم طبقات صوته وعربه بكل بساطة وسهولة، على نحوٍ يؤكد أنه مطرب محترف ما زال يمارس موهبته تلك".

كما تألقت الفنانة سميرة سعيد مؤخرا بفستان مميز بحزام عريض حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Maria Lucia Hohan، فيما بلغ سعر فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير 997 دولارًا.

وخطفت الانظار بفستان طويل وذي أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الشفاف المطرز الذي زاد من أناقتها.