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مرأة

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:25 ص
المناديل المبللة
المناديل المبللة
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حياة عبد العزيز
حذر خبراء، من استخدام المناديل المبللة كمطهر على كل شيء، مشيرا أن يجب التوقف عنها.

على الرغم من أن المناديل المبللة المطهرة تبدو طريقة سريعة للتنظيف، إلا أنها تحتوي على الكحول والأمونيا التي يمكن أن تجفف الجلد وتضر بمظهره النهائي، بدلًا من ذلك اختر منظفًا تجاريًا للبشرة أو جرب مزيجًا من الماء الدافئ ومنظف غسل الصحون.

وأشار الخبراء وفقا لموقع "novosti"، إلى أن تنظيف مجوهرات اللؤلؤ باستخدام مناديل مطهرة ليست بأي حال من الأحوال فكرة جيدة، ويمكن أن تتلف الأحجار الناعمة، بما في ذلك اللؤلؤ والزمرد، استخدم الماء الدافئ والصابون الخفيف للتنظيف.

وعليك أن تقاوم الرغبة في مسح النظارات بالمناديل المبللة لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالزجاج، بدلًا من ذلك نظفهم بقطرة من الصابون والماء الدافئ أو استخدم منظف زجاج تجاري.

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