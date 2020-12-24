فرج عامر يهنئ لاعبي سموحة بعد تحقيق الفوز الأول في الدوري

هنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وطالب فرج عامر لاعبي الفريق بالاستمرار في تحقيق الفوز والاستعداد الجيد لمواجهة الزمالك المقبلة.





وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على نظيره وادى دجلة بهدفين لهدف، في المباراة التي استضافها ملعب السلام مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى العام.





افتتح أهداف المباراة لاعب دجلة أمير عادل في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يتعادل حسام حسن لسموحه فى الدقيقة 11، بتسديدة قوية ارتطمت بمدافع دجلة وارتدت له مرة أخرى ليضعها فى الشباك مسجلا هدف التعادل، وفى الدقيقة81 يحرز رفيق كابو هدف الفوز لسموحه من تمريرة متقنة أرسلها له محمد طلعت ليسددها داخل شباك عبد المنصف، معلنا فوز سموحه بنتيجة المباراة.





وبتلك النتيجة يرفع سموحه رصيده إلى خمس نقاط جمعها من تعادلين أمام غزل المحلة والإتحاد السكندرى وفوز على وادى دجلة، ويحتل بها المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة.